Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах сезона в лыжных гонках.

Губерниев поблагодарил лыжников и заявил, что у него очень болит за них душа, потому что у них не было в этом году грандиозных побед. Комментатор сказал, что он очень надеется, что поправится Устюгов, и что Большунов выиграет Кубок мира.

«А то иногда возникает ощущение, что с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала работу комментатора Дмитрия Губерниева на чемпионате мира в Зеефельде. Вяльбе добавила, что, переступая границы, Губерниев подставляет не себя, а всю российскую команду.