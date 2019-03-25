Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что у Александра Большунова были трудности с получением визы в Канаду, где прошел заключительный этап Кубка мира.

По словам Крамера, Большунов получил канадскую визу только в минувшие выходные в Фалуне. Он отметил, что не было уверенности в том, что Большунов вообще сможет полететь в Канаду.

«Я здесь единственный тренер сборной России, и в сервис-группе у нас всего семь человек», — сказал Крамер, слова которого приводит NRK.

Отметим, в итоге Александр Большунов смог поехать в Канаду. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Россиянин набрал 1571 очко за сезон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1693 очка. Третье место – у его соотчественника Сюра Рете, который набрал 944 баллов.

Сергей Устюгов (633) завершил сезон на десятом месте, Андрей Ларьков (602) – на 12-м.