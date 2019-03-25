Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о своем выступлении на чемпионате мира в Японии.

По словам Медведевой, она была очень удивлена своим результатом в произвольной программе, поскольку понимала, что сделала несколько ошибок, причем в том числе и в короткой программе.

Фигуристка отметила, что бронзовая медаль – это для нее что-то новое, она ее получает впервые в жизни на таких крупных соревнованиях, и пока что у нее не весь комплект расцветки пьедестала, но Медведева надеется, что серебряная медаль у нее не появится, как и новая бронзовая.

Медведева, слова которой приводит «Чемпионат», добавила, что она абсолютно собой довольна, потому что ей удалось преодолеть себя, ведь она каталась со свежей травмой.

Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее обошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и первой в истории женского фигурного катания прыгнувшая четверной представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.