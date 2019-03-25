Комиссия Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков второго раунда плей-офф в четырех номинациях.

Лучшим голкипером стал финн Юха Метсола из «Салавата Юлаева». В пяти встречах серии с «Автомобилистом» он одержал четыре победы и сделал один шатаут. При этом Метсола отразил 96,97% бросков при коэффициенте надежности 1,16.

Лучшим защитником стал экс-игрок СКА Максим Чудинов, выступающий за «Авангард». В пяти матчах серии против астанинского «Барыса» Чудинов набрал 4 (3+1) очка, при этом не завершив ни одну из встреч с минусовым показателем полезности.

Нападающий петербургских армейцев Никита Гусев признан лучшим форвардом. В пяти играх серии с «Локомотивом» Гусев он набрал 8 (3+5) очков и делит первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф с 14 (6+8) баллами.

Лучшим новичком признали защитника «Локомотива» Даниила Мисюля, который не закончил ни одной встречи против СКА с отрицательным показателем полезности.