Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Японию, где на этой неделе поучаствует в ледовом шоу Stars on Ice.

Туктамышева опубликовала в своих сторис в инстаграм фотографию с видом Осаки, подписав ее «Какой прекрасный вид».

Шоу будет проходить в Японии в период с 29 по 31 марта. Помимо Туктамышевой, в нем будет участвовать чемпионка мира Алина Загитова, а также семикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес, чемпион мира американец Нейтан Чен и серебряный призёр чемпионата мира японец Шома Уно. Также ожидается, что на шоу выступят японские фигуристки Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Рика Кихира. Среди представителей парного катания на льду появятся канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, в танцах на льду — Майя и Алекс Шибутани.

Напомним, Россия выиграла медальный зачет прошедшего в японской Сайтаме чемпионата мира по фигурному катанию. Среди повлиявших на это результатов золото Алины Загитовой и бронза Евгении Медведевой.