Хоккеист петербургского СКА поделился ожиданиями от предстоящей серии против ЦСКА.

По словам Мальцева, серия начнётся с чистого листа, новая игра, тем более сам Мальцев никогда с ЦСКА не играл, и он надеется, что с ним точно будет победа.

Игрок рассказал, как однажды он сидел 13-м нападающим в матче с ЦСКА, и видел, что армейцы играют цепко и организованно.

Хоккеист отметил, что борода у него почти не растёт, и он бреется после раунда, а партнёры не обижаются на него за это, ведь так не только он делает.

«Наверное, в плей-офф хоккеисты больше отдыхают. У нас было два выходных, отдохнули. Я сходил на массаж, в СПА, дома отдохнул», — сказал Мальцев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, финальная серия Запада между СКА и ЦСКА начнется двумя матчами в Москве 28 и 30 марта.