Фанаты «Спартака» устроили массовую акцию против полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

На улицах Москвы появились растяжки, на которых Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака» в шутливых лозунгах. Все баннеры вывешены в местах неподалеку от офисов партнеров красно-белых.

Так, на одном из баннеров написано «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», на другом обшучен спонсор стадиона команды: «Банк Открытие. Вклад «Глушаков»: потеряй все». Также фанаты назвали в честь Глушакова пенный напиток: «Пиво «Глушаков», забродившее год назад». Не обошли они стороной и популярные букмекерские конторы: «Winline, ставка на Глушакова всегда проигрышная».

Ну, а генерального спонсора команды фанаты также не забыли: «Lukoil, Глушаков разрушает командный механизм».

"Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь", "Открытие, Вклад "Глушаков": потеряй всё", "Пиво "Глушаков", забродившее год назад", "Winline, ставка на Глушакова всегда проигрышная" и другие рекламные слоганы pic.twitter.com/zFoOV72DVv — Russian ultras (@russian_ultras) March 25, 2019

Напомним, ранее «Фратрия» требовала продать Глушакова в другую команду. Фанаты заявляли, что Глушаков стал добиваться места в составе не по спортивному принципу, а создавая интриги внутри команды. Футболисты «Спартака» провели акцию в поддержку своего капитана.