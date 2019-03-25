В Москве минувшей ночью, 25 марта, на Можайском шоссе случилось смертельное ДТП: «Гелендваген» на огромной скорости протаранил «Ниву». В результате ДТП погибло двое человек (мать и дочь), ещё один пострадавший — муж и отец погибших, он находится в больнице.

Как сообщают СМИ, владельцем виновной в аварии машины является чемпион мира в ММА Абдул-Рахман Дудаев. Боец — обладатель пояса WFCA в легчайшем весе, победитель лиги ACB в полулёгком весе. Сам Дудаев заявлял, что машину он продал, и кто устроил аварию, не в курсе.

Сообщается, что водитель «Гелендвагена» скрылся с места преступления и никак не помог пострадавшим. Сейчас виновника трагедии ищет полиция, дело передано в Следственный комитет России.