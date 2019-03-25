Санкт-петербургский скалолаз Вадим Тимонов завоевал бронзовую награду на первом международном европейском турнире сезона — Studio Bloc Masters. Соревнования прошли 23-24 марта в немецком Пфунгштадте.

Петербуржец был одним из 326 претендентов на медали в дисциплине «боулдеринг» — именно столько спортсменов участвовало в квалификации. Пройдя отбор, Тимонов пробился в полуфинал, а затем в шестерку сильнейших скалолазов. В финале спортсмен справился с двумя трассами из четырех, взяв максимально возможные четыре «зоны».

Украинец Сергей Топишко завоевал в финале серебро, справившись за меньшее количество попыток. Золото у словенца Анже Пехара — он добрался до вершины трех трасс.

С 12 по 14 апреля 2019 года этап Кубка мира по скалолазанию пройдет в России: соревнования примет Москва.