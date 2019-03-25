Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что ФЛГР обратится в Международную федерацию лыжного спорта с прошением об изменении правил. Причиной стал инцидент между шведкой Фридой Карлссон и россиянкой Юлией Белоруковой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Квебеке.

Как заявил Крамер, эта стычка была очень опасной для здоровья. «Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя обращаться с палками, как хочешь», — заявил тренер. Напомним, Белорукова получила штраф за неспортивное поведение в гонке, поскольку ударила Карлссон палкой на финише четвертьфинального забега. Перед этим шведка дважды попала российской лыжнице палкой по лицу, но этот эпизод не приняли во внимание.

Также Крамер рассказал, что есть предложения по изменению правил поведения лидеров спринтерских гонок: россияне считают спорной тактику блокировки.