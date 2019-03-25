Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной Ирана Сердар Азмун оказал помощь пострадавшим от наводнения соотечественникам во время перерыва на игры сборных. Сообщается, что Азмун присоединился к гуманитарной миссии и привез жителям северных провинций питьевую воду, медикаменты и еду.

На прошлой неделе, 19 и 20 марта на севере Ирана начались проливные дожди: за несколько дней в провинции Голестан выпало более трехсот миллиметров осадков.

Фото нападающего с пострадавшими выложили в официальном «Твиттере» футбольного клуба «Зенит».

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан 👏👏👏#ПерерывНаСборные pic.twitter.com/mQqG2dT7DT — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 марта 2019 г.

Напомним, Сердар Азмун перешел в санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно 2019 года, за семь матчей в составе команды он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

