Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, как часто видится с футболистом.

По словам Валитовой, она раз в месяц видится с Кокориным через стекло и решетку, разговаривая с ним по телефону. Она отметила, что в последний раз видела футболиста 19 марта.

Девушка подчеркнула, что врачам «Зенита» до сих пор не дали разрешения пройти к нему, а у него «все не очень, мягко говоря».

Кроме того, Валитова опубликовала скриншот своей заставки на мобильном телефоне. На ней изображен Кокорин, который держит сына на плечах.

Напомним, Тверской суд города Москвы отклонил апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Адвокаты футболистов оспаривали решение суда от 6 февраля, согласно которому арест Кокорина и Мамаева, а также других фигурантов дела Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого продлили до 8 апреля.