Полузащитник ФК «Оренбург» Алексей Сутормин прокомментировал слухи об интересе к нему «Зенита». Напомним, Сутормин является воспитанником петербургского клуба. Слова футболиста приводит портал Sport24.ru.

Сутормин заявил, что матч с «Зенитом» для него хорошим стимулом, поскольку петербуржцы являются лидерами чемпионата. «Всегда хочется проверить свои силы в матче против такого соперника», — заявил полузащитник.

По словам Сутормина, сейчас для него главное — показать себя в «Оренбурге» и принести команде результат. На вопрос о контракте «Зенита» футболист ответил: «Когда предложат, тогда и посмотрим. Но могу сказать, что буду думать в любом случае«.

Матч «Зенита» и «Оренбурга» пройдет 31 марта, в воскресенье, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.