Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об исходе суда Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Наумова, суд сначала проведет предварительные слушания, и формально на них возможно изменение меры пресечения, но в этом случае никто ничего менять не будет. Функционер отметил, что на заседании сначала материалы представит обвинение, потом защитники, а потом вынесут приговор.

Наумов считает, что длительность суда зависит от качества проведенного расследования, а следствие проведено не тщательно, и, если там будет недостаток материалов, то суд может их потребовать и назначить дополнительные экспертизы.

Но Наумов думает, что суд пройдет быстро. «Мой прогноз – в течение месяца-двух. Показательная порка уже случилась. Они отсидели больше, чем положено. То, что вменили хулиганство – более тяжелую статью, конечно, плохо. Но, думаю, им дадут год тюремного заключении и отпустят из зала суда, поскольку этот срок они уже отсидели в СИЗО», — сказал Наумов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Тверской суд города Москвы отклонил апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Адвокаты футболистов оспаривали решение суда от 6 февраля, согласно которому арест Кокорина и Мамаева, а также других фигурантов дела Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого продлили до 8 апреля.