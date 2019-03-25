Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свое выступление в новом году.

По словам Касаткиной, у нее больше нет никаких целей, потому что она уже запорола всё, что только можно. Спортсменка отметила, что после прошлого сезона у нее был небольшой психологический срыв, а сейчас она надеется, что дела постепенно исправятся в лучшую сторону.

Касаткина рассказала, что сейчас она отдыхает от тренеров и готовится сама. Правда, иногда ей помогает брат – набрасывает мячи на тренировках. Россиянка ищет нового тренера, но не слишком интенсивно.

«Даже сейчас мне по-прежнему нужно много учиться и работать над своей игрой. Да, начинать нужно уже не с нуля, но снова с низкого уровня», — сказала Касаткина, слова которой приводит официальный сайт WTA.

Отметим, в новом, 2019-м, году Дарья Касаткина одержала победу только в четырех встречах из 11.