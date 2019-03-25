Казанский «Ак Барс» провел необычную встречу против воспитанников своей академии 2010 года.

Пятерка «Ак Барса» сыграла против 36 девятилетних хоккеистов, которые находились на льду одновременно. При этом в воротах играли сразу три голкипера.

Ворота основной команды казанцев защищал Владислав Подъяпольский. В защите играли Пол Постма и Рафаэль Батыршин. В нападении сыграли Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Алексей Потапов.

Напомним, в четвертьфинальном матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на выезде одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2. После этого матча омский клуб довел серию до победного завершения — 4-0, в результате чего казанский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина.