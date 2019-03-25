Казанский «Ак Барс» провел необычную встречу против воспитанников своей академии 2010 года.

Пятерка «Ак Барса» сыграла против 36 девятилетних хоккеистов, которые находились на льду одновременно. При этом в воротах играли сразу три голкипера.

Ворота основной команды казанцев защищал Владислав Подъяпольский. В защите играли Пол Постма и Рафаэль Батыршин. В нападении сыграли Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Алексей Потапов.

«АК БАРС» ПРОТИВ 30 ДЕТЕЙ

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Пятёрка и вратарь «Ак Барса» сыграли против целого состава Академии 2010 года рождения! 36 человек на площадке одновременно, три вратаря в игре, ЖЁСТКАЯ БОРЬБА И УДАЛЕНИЕ, буллит Подъяпольского, красивые голы и море незабываемых эмоций! Смотрим! pic.twitter.com/uF3uAu4nqC — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 25, 2019

Напомним, в четвертьфинальном матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на выезде одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2. После этого матча омский клуб довел серию до победного завершения — 4-0, в результате чего казанский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина.