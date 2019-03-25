Зимний спортивный сезон подошёл к концу: в биатлоне и лыжных гонках завершилась борьба за Кубок мира, фигуристам осталось выступить лишь на командном мировом первенстве. Для российских спортсменов постолимпийский сезон получился весьма удачным – Nevasport вспоминает главные прорывы года.

Александр Логинов

С уходом Антона Шипулина из большого спорта сборная России рисковала остаться без лидера: Евгений Гараничев показывает стабильно-средние результаты, на остальных членов команды надеяться было бы еще более опрометчиво. Но положение спас Александр Логинов, вернувшийся на мировую арену с очень серьёзной заявкой. Спортсмен занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив только норвежцу Йоханнесу Бё, который провёл феноменальный сезон.

Логинов справился не только с ролью лидера, но и с нападками со стороны всей международной элиты: за допинговое прошлое спортсмену устроили настоящую травлю, однако россиянин не дрогнул и молча шёл к своему успеху. Французы наступали Логинову на пятки, то и дело приближаясь к нему в тотале, но Александр своего не упустил.

Софья Самодурова

Юная фигуристка Софья Самодурова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, этой осенью дебютировала на взрослом уровне. Спортсменке удалось не просто провести успешный сезон, но буквально ворваться в элиту, сходу завоевав две медали этапов Гран-при и выйдя в финал серии, что не удалось даже титулованной Евгении Медведевой.

Но на этом успехи Самодуровой не закончились: она прекрасно выступила на чемпионате России и попала в состав национальной команды, что дало ей путёвку на чемпионат Европы. Свой дебютный турнир Софья выиграла, оказавшись выше олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В межсезонье фигуристка планирует работать над усложнением контента и тройным акселем – это значит, что амбиции на следующий сезон окажутся ещё выше.

Александр Большунов

Долгое время российские лыжные гонки ассоциировались с именами Александра Легкова и Максима Вылегжанина, но смена поколений в команде прошла достаточно безболезненно. В сборной появился новый лидер – Александр Большунов, который заявил о себе ещё год назад на Олимпийских играх. Спортсмена прозвали «князем серебряным» из-за обилия вторых мест, и в этом сезоне на главном старте лыжник тоже довольствовался лишь серебром.

Но и побед на этапах Кубка мира оказалось немало. К тому же, Большунов был буквально в шаге от того, чтобы завоевать Большой хрустальный глобус – его обладатель решился лишь в финальной гонке сезона. Александр стал вторым, но при этом сохранил лидерство в дистанционном зачёте и взял малый глобус.

Большунову всего 22 года, и для побед у него ещё предостаточно времени.

Елизавета Туктамышева

Несмотря на то, что Елизавета Туктамышева не смогла выступить на главных стартах – чемпионатах Европы и мира, её возвращение в элиту мирового фигурного катания нельзя назвать иначе как прорывом. В межсезонье основные надежды возлагались на Загитову и Медведеву, но Туктамышева блестяще провела первую часть сезона, поднявшись на подиум всех турниров, в которых приняла участие. Фигуристка выиграла два «челленджера», завоевала золото и бронзу этапов Гран-при, а затем стала третьей в серии.

Можно было смело ожидать, что Елизавета принесёт России медаль как минимум чемпионата Европы, но внезапная болезнь спутала все карты – Туктамышева пропустила чемпионат России из-за пневмонии и не попала в сборную.

Однако трудности лишь мотивировали спортсменку развивать свой успех: Елизавета намерена продолжить карьеру и в следующем сезоне навязать конкуренцию сильнейшим соперницам.

Наталья Непряева

Лыжница Наталья Непряева вернула российским болельщикам эмоции при просмотре не только мужских, но и женских гонок. Многолетний провал в женской сборной России, наконец, завершился: Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира, достойно выступила в многодневке «Тур де Ски» и увезла две бронзовые медали из австрийского Зеефельда.

Спортсменка доказала, что и в сборной России теперь есть лыжница топ-уровня, способная бороться с признанными мировыми лидерами. Наталье всего 23 года – это совсем немного для лыжных гонок, а потому спортсменка обязательно постарается развить и превзойти собственный успех в следующих сезонах.