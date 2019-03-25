Норвежский лыжник и биатлонист Ларс Бергер рассказал, что с ним вели переговоры по тренерству в сборной России.

По словам Бергера, в Минске за завтраком у него была приятная беседа с Владимиром Драчевым и Сергеем Чепиковым.

Тем не менее норвежский спортсмен отметил, что на данный момент для него неактуально заниматься тренерской работой в России.

«Но за предложение спасибо, я польщен», — добавил Бергер, слова которого приводит ТАСС.

Ранее советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев предложил норвежцу Ларсу Бергеру стать тренером россиян по технике. По словам Тихонова, приглашение Бергера — это очередная авантюра нового руководства СБР.

Отметим, Ларс Бергер — бывший норвежский биатлонист и лыжник, являющийся трехкратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2010 в лыжных гонках, а также чемпионом мира-2009 по биатлону.

Ранее на официальном сайте Международного союза биатлонистов было опубликовано расписание на следующий сезон 2019/20.