Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил выступление Александра Большунова в нынешнем сезоне.

Крянин отметил, что Большунов провёл сезон на высоком уровне, но в следующем году от него можно будет ожидать лучшего результата на Кубке мира, так как в календаре не будет главного старта — чемпионата мира, отнимающего много сил. В этом году Большунов уступил норвежцу Йоханнесу Клэбо в борьбе за Большой хрустальный глобус, но Крянин уверен, что российский спортсмен в будущем сможет завоевать трофей.

«Важно исключить любые тактические ошибки в следующем сезоне. Нужно подключать не только физику, но и голову, как это делают норвежцы», — приводит слова специалиста ТАСС.

Крянин добавил, что Большунову помешали разные факторы — как высокий уровень подготовки Клэбо, особенно в спринтерских гонках, так и мелкие проблемы вроде неправильно подобранной смазки для лыж.

Напомним, Большунов стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте.