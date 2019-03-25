Петербургский «Зенит» объявил, что с 25 марта официальный сайт команды будет обновляться на персидском языке, которого ранее не было в функционале.

Теперь следить за новостями о клубе можно на пятнадцати языках. Из западных языков это русский, английский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, французский, польский, датский и финский.

Для жителей стран Ближнего и Дальнего Востока сайт обновляется на китайском, японском, иврите, хинди и фарси.

Отметим, на языке фарси говорят в том числе в Иране, гражданином которого в составе «Зенита» является Сердар Азмун.

Обновлением новостей на иноязычных сайтах занимаются волонтеры, которые поддерживают «Зенит» в Петербурге и за границей — в Испании, Италии, Бразилии, Португалии, Франции, Польше и других странах.