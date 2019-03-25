Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» собирается продлить контракт с нападающим Неймаром.

Как сообщает Culturepsg.com со ссылкой на UOL, стороны уже начали вести переговоры о продлении соглашения, хотя нынешний контракт будет действителен на протяжении ещё трёх лет.

Напомним, Неймар присоединился к составу «ПСЖ» летом 2017 года, до этого форвард защищал цвета испанской «Барселоны». Приобретение бразильца обошлось парижскому клубу в 222 миллиона евро, что позволило Неймару стать самым дорогим футболистом в истории.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Неймар точно не покинет клуб в летнее трансферное окно. «Даже не 100%, а 2000%», — сказал президент клуба. Также специалист сообщал, что в команде останется ещё один форвард — француз Килиан Мбаппе, однако мадридский «Реал» намерен приобрести игрока по окончании текущего сезона. Руководство «сливочных» готово заплатить за нападающего 280 миллионов евро.