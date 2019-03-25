Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о предстоящей финальной серии Востока против «Салавата Юлаева».

По словам Хартли, «Авангард» выходит на финальную стадию подготовки. Он отметил, что его команде предстоит встреча с очень серьезным противником, который прогрессировал на протяжении всего сезона.

Тренер рассказала, что игроки и тренерский штаб смотрят много видео и разбирают игры, которые провел «Салават Юлаев». Хартли считает, что у «Салавата» нет слабых сторон, у них очень хорошая вратарская линия и защитники, здорово играют и нападающие.

По поводу слов хоккеиста «Барыса» Мэтта Фрэттина о том, что игроки «Авангарда» всю серию ныряли и лежали на льду, Хартли ответил оригинально.

«Элвис уже мертв. Сейчас мы концентрируемся на сопернике. Но он был моим любимым исполнителем», — сказал канадец, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, коллектив Боба Хартли одержал победу в противостоянии с «Барысом» со счетом 4-1. «Авангард» пробился в финал Восточной конференции, где сыграет с «Салават Юлаевом», который с тем же счетом одолел «Автомобилист».