Защитник футбольного клуба «Реал» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Как сообщает Sport.es, форвард туринцев Криштиану Роналду хочет видеть Варана в составе команды, поэтому обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой о приобретении игрока.

Сделка может состояться в летнее трансферное окно, сумма трансфера может составить 90 миллионов евро. Но «Ювентус» окажется не единственным претендентом на приобретение Варана: ранее защитником уже заинтересовался английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 25-летний Варан присоединился к составу мадридского «Реала» летом 2011 года. До этого игрок защищал цвета «Ланса». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата и отметился двумя забитыми голами.

Ранее Роналду хотел, чтобы к составу «Ювентуса» присоединились Иско, Марсело и Хамес Родригес.