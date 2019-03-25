Футболист сборной Казахстана Александр Меркель рассказал о желании стать игроком «Спартака».

По словам Меркеля, о «Спартаке» он знает, ему говорили об этом варианте агенты, когда он играл за «Дженоа». Футболист отметил, что был интерес, но клубы по каким-то причинам не договорились между собой. Меркель заявил, что «Спартак» — это большой клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов, и футболист был бы не против играть за него.

«Про «Зенит» не слышал ничего конкретного, как и про «Томь». Но если до меня не доходило дело, это не значит, что переговоров не было — просто они заканчивались еще на уровне агентов», — сказал Меркель, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Россииодержала разгромную победу над командой Казахстана со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил также полузащитник сборной России Денис Черышев с передачи Алексея Ионова. На последней минуте первого тайма Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы забил второй гол, а сам Артем Дзюба отличился на 52-й минуте с передачи Дениса Черышева. Кроме того, на 62-й минуте мяч в свои ворота отправил Абзал Бейсебеков.