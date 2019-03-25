Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, когда определится с целями на новый сезон.

Спортсмен стал обладателем Большого хрустального глобуса, набрав больше всех очков в общем зачёте Кубка мира. Норвежец заявил, что намерен долго наслаждаться этой победой. Он отметил, что долго шёл к этому достижению и теперь получает от него удовольствие.

«В начале осени появятся уже новые цели», — приводит слова спортсмена TV2.

Напомним, в общем зачёте Бё опередил россиянина Александра Логинова. Помимо победы в Кубке мира, в активе норвежца есть три медали Олимпийских игр Пхенчахана — золото и два серебра. Также биатлонист является обладателем семи золотых, пяти серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира разных лет.

На данный момент спортсмену всего 25 лет, однако ранее он заявил, что намерен завершить свою карьеру одновременно со своим старшем братом Тарьеем.