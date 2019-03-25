Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящей серии с петербургским СКА в плей-офф Кубка Гагарина.

Хоккеист отметил, что в стадии плей-офф всё начинается с нуля, поэтому не стоит брать в расчёт матчи регулярного чемпионата. Григоренко добавил, что ожидает интересных игр, так как СКА является серьёзным соперником.

«Никого в СКА не боимся, как можно кого-то бояться?», — приводит слова нападающего официальный сайт московского клуба. «Встретятся два равных соперника, никакого разрыва не может быть», — добавил Григоренко.

Напомним, серия между двумя армейскими командами начнётся 28 марта. В полуфинальной серии ЦСКА обыграл московское «Динамо», а СКА без проблем обошёл ярославский «Локомотив».