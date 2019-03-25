Российский боксер Мурат Гассиев поделился мнением по поводу возможного поединка между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

По мнению Гассиева, Поветкин может одержать победу, если поединок состоится. «Мне кажется, или Саша Усик по очкам выиграет, или Поветкин — нокаутом», — приводит слова боксёра Sport24. Гассиев отметил, что бой может стать для Усика первым в супертяжёлой весовой категории.

Украинский спортсмен достаточно громко заявил о себе, и сейчас ему было бы лучше встретиться с британскими боксерами Диллианом Уайтом или Дереком Чисора, уверен Гассиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик победил в номинации «Спортсмен года» в Украине на премии «Человек года» за 2018 год. До этого Усик отстоял звание чемпиона мира в тяжёлом весе, отправив Тони Белью в нокаут в восьмом раунде.