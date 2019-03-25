Защитник футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко вернулся в общую группу после восстановления от травмы. В декабре спортсмен был прооперирован из-за разрыва крестообразных связок.

Как сообщает официальный сайт московской команды, Ещенко занимается в общей группе, но пока работает с некоторыми ограничениями. Таким образом, 35-летнему защитнику понадобилось всего 3,5 месяца на восстановление, хотя спортсмены, получившие разрыв крестообразных связок, как правило, пропускают порядка полугода.

Напомним, Ещенко перенес операцию по пластике связки левого колена 7 декабря. Операция прошла в Риме и завершилась успешно.

Стоит отметить, что действующий контракт Ещенко со «Спартаком» истекает по завершении текущего сезона.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своём активе 33 очка.