Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят оценил трассу «Сахир» в Бахрейне, на которой будет проходить второй этап Формулы-1.

Квят отметил, что в прошлом ему не удавалось достичь высоких результатов в Бахрейне, однако гонщик считает трассу достаточно интересной. По мнению россиянина, «Сахир» сильно отличается от «Альберт-парка» в Австралии. «Для нас это будет очень хороший тест, чтобы увидеть, как работает машина», — приводит слова Квята официальный сайт «Торо Россо».

Напомним, Гран-при Бахрейна будет проходить в период с 29 по 31 марта. На первом этапе Гран-при Квяту удалось набрать очки, заняв десятое место. Квят заявил, что доволен своим пилотажем и набранным очком в таблице, а также заявил, что на трассе «Альберт-Парка» в Австралии обгонять сложно. «У «Торо Россо» хороший болид и двигатель, надо продолжать разработки. Я ожидаю следующие гонки с оптимизмом – мы можем достичь позитивных результатов», — позитивно высказался Квят.