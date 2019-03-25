Лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в чемпионате России. Соревнования будут проходить в Архангельской области в период с 30 марта по 7 апреля.

Как сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко, Большунов и Непряева обязательно приедут на чемпионат. Тренер уверен, что у лыжников хватит сил на выступление на национальном старте, так как они примут участие не во всей программе, а пробегут лишь отдельные гонки.

Напомним, Большунов и Непряева заняли вторые места в общем зачёте Кубка мира. Большунов также завоевал Малый хрустальный глобус за победу в дистанционном зачёте. В борьбе за победу в генеральной классификации россиянин уступил Йоханнесу Клэбо, однако показал себя очень достойно: обладатель трофея определился лишь в заключительной гонке сезона, которая прошла в канадском Квебеке.

Также в нынешнем сезоне Большунов завоевал четыре серебряные награды чемпионата мира в австрийском Зеефельде. Непряева также стала призёром чемпионата мира: в её активе две бронзовые медали.