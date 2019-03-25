Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящей серии против ЦСКА. Армейские команды встретятся в рамках финала Западной конференции в Кубке Гагарина и поспорят за выход в решающую часть соревнований.

Воробьёв сообщил, что в первом матче против ЦСКА ворота петербуржцев будет защищать Магнус Хелльберг, отыгравший все матчи с «Локомотивом». Тренер отметил, что ЦСКА является сильным соперником, но и СКА — хорошая команда. «Все будут решать детали, мелочи и план на игру», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В регулярном чемпионате СКА четыре раза потерпел поражение от ЦСКА, но тренер уверен, что плей-офф — это совершенно «другая тема».

Напомним, серия матчей между армейцами начнётся 28 марта. В полуфинале ЦСКА без проблем преодолел московское «Динамо», а СКА справился с ярославским «Локомотивом».