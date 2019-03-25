Защитник хоккейного клуба СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от предстоящей серии с московским ЦСКА. Командам предстоит встретиться в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина.

Гавриков сообщил, что СКА готовится к финалу в штатном режиме. «Нас ждет хорошая серия с отличным соперником. Будет интересно», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист отметил, что игры стадии плей-офф отличаются от регулярного чемпионата, поэтому четыре поражения, которые СКА потерпел в сезоне, на данном этапе ничего не значат. «Сейчас серия начнется со счета 0-0», — сказал Гавриков.

Хоккеист добавил, что для ЦСКА статус фаворита не сыграет никакой роли, потому что предматчевые разговоры не влияют на саму игру.

Напомним, серия между СКА И ЦСКА начнётся 28 марта. В полуфинале Западной конференции ЦСКА без проблем выбил из борьбы московское «Динамо», а СКА уверенно разобрался с ярославским «Локомотивом».