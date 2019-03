View this post on Instagram

P.S. Чемпионат Мира 2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Такая буря эмоций и радости, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему Миру красивую борьбу (золото и серебро). По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться Олимпийскими медалями, то была какая-то амнезия чувств. А сейчас все те чувства, как будто вырвались наружу. Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде!!! #teamtutberidze #alinazagitova #elizabettursynbaeva #daniilgleikhengauz #победа #isu #worldchampion