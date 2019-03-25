Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от успехов своих подопечных на чемпионате мира, который завершился в японской Сайтаме. Алина Загитова завоевала золотую медаль, Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан — серебряную.

На своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе поблагодарила учениц за достойные выступления и написала, что чемпионат мира стал венцом сезона 2018/19 года. Тренер призналась, что на Олимпиаде не могла по-настоящему радоваться медалям из-за сложившихся обстоятельств. «Была какая-то амнезия чувств», — заявила Тутберидзе.

Напомним, ранее Тутберидзе поделилась с подписчиками эмоциями от сложившейся жизненной ситуации. Тренер рассказала о смерти своей матери и уходе Евгении Медведевой в группу к Брайану Орсеру. Тутберидзе призналась, что в день ее отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой у ее мамы случился удар, сначала частичная парализация, а позже оказалось, что это рак головного мозга.