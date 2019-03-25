Жена полузащитника петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта поделилась впечатлениями от проживания в России.

Супруга футболиста призналась, что успела соскучиться по итальянскому климату и друзьям. Женщина не ожидала, что ей предстоит жить в России, однако не могла оставить своего мужа одного. По словам Роберто, Маркизио заранее сообщал, что перед завершением карьеры хотел бы поиграть за границей, но жена была уверена, что он останется в «Ювентусе».

Роберта отметила, что переход в «Зенит» получился довольно спонтанным, но она не сомневалась по поводу того, ехать ли вместе с мужем в Россию. «Где Клаудио, там и я. Это моя роль», — приводит слова Роберты La Gazzetta dello Sport. Супруга Маркизио призналась, что не могла оставить мужа одного, так как в России очень красивые девушки.

Напомним, Маркизио выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 год, затем присоединился к «Зениту».