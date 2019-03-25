Матч первого раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» был сорван из-за вызывающего поведения фанатов.

Как сообщает The Sun, «Ньюэллс Олд Бойз» по ходу матча проигрывал со счётом 1:2, хотя «Вилья Митре» выступает в низшем дивизионе. На последней минуте встречи фанаты «Ньюэллса» устроили на трибунах беспорядки, для устранения которых потребовалась помощь пожарных. Пожарные начали поливать болельщиков водой, но данная мера не помогла: в ответ на это фанаты бросили на поле сливной бачок унитаза.

Трое полицейских получили повреждения в стычках с болельщикам, один из пожарных был травмирован сливным бачком. В результате чего арбитр был вынужден прервать матч, «Ньюэллсу» засчитали техническое поражение, а в следующий раунд Кубка Аргентины вышел «Вилья Митре».