В Красноярске проходит чемпионат России по фристайлу. В соревнованиях по лыжной акробатике победу одержала Любовь Никитина, которая является призёром чемпионата мира и Универсиады.

На втором месте расположилась Софья Алексеева, которая представляет Ярославскую область. Бронзовая награда досталась Эльвире Гайфуллиной.

В мужском турнире победу одержал бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Илья Буров. Серебряную медаль завоевал Руслан Катманов, выступающий за республику Башкортостан. Третье место занял представитель Ярославской области Даниил Вагин.

Главным фаворитом соревнований считался чемпион мира Максим Буров, однако он допустил серьёзную ошибку в финале, что не позволило ему пройти в суперфинал.

Напомним, в феврале Буров впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира.