Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в ледовом шоу «Ice Fantasia», которое будет проходить в Южной Корее. Шоу будут показаны с 19 по 21 апреля.

Помимо Медведевой, в Южной Корее выступит канадский дуэт Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Фигуристы уже завершили карьеру, одержав победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также в шоу примет участие Кейтлин Осмонд, представитель Южной Корее Чжун Хван Су, японка Рика Кихира и китаец Боян Цзинь.

Напомним, на чемпионате мира, который завершился в Сайтаме, Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив олимпийской чемпионке Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Обе фигуристки тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе.

Медведева отметила, что бронзовая медаль – это для нее что-то новое, она ее получает впервые в жизни на таких крупных соревнованиях