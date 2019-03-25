Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как готовится к играм команды.

Специалист заявил, что не верит ни в какие приметы. «У меня примета – к игре хорошо приготовиться», — приводит слова тренера «Чемпионат». Тренер объяснил, что для него не имеет значения, с какой ноги он встал или какую молитву прочитал. Главное — чтобы футболист знал, что делать на поле и как обыграть соперника. «Мои футболисты для меня лучшие», — заключил специалист.

Напомним, в предыдущем матче сборная России одержала разгромную победу над Казахстаном, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. До этого подопечные Черчесова потерпели поражение от Бельгии, матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, российская команда имеет в своём активе три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем матче россияне встретятся с Сан-Марино, игра пройдет дома 8 июня.

В группу I, помимо России, входят Бельгия, Казахстан, Кипр, Шотландия и Сан-Марино.