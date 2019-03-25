Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сообщила, что примет решение о завершении карьеры в течение ближайших месяцев.

Спортсменка призналась, что всерьёз рассматривает вариант с уходом из большого спорта. На данный момент биатлонистка намерена подумать о том, что для неё действительно важно, и прислушаться к своему организму. «Если этот вид спорта продолжит приносить мне удовольствие, то я, конечно, останусь», — цитирует 25-летнюю спортсменку T-Online.

Напомним, ранее тренер Дальмайер Бернхард Кролль поделился предположениями о скором завершении карьеры спортсменки. По его мнению, немка может завершить карьеру до Олимпийских игр 2022 года. По словам Кролля, интуиция ему подсказывает, что на пекинской Олимпиаде-2022 Дальмайер уже не выйдет на старт.

25-летняя спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.