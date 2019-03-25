Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Большунов и Непряева выступят на чемпионате России

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в национальном чемпионате, который будет проходить в Архангельской области в период с 30 марта по 7 апреля. Как сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко, лыжники не побегут всю программу чемпионата, так как уже провели насыщенный сезон. Непряева и Большунов примут участие лишь в отдельных гонках.

Магнус Хелльберг сыграет в первом матче СКА и ЦСКА

Скоро стартует финальная серия Западной конференции в Кубке Гагарина, в которой встретятся петербурсгкий СКА и московский ЦСКА. Главный тренер петербуржцев Илья Воробьёв немного рассказал о составе своей команды: по словам тренера, в первом матче серии ворота армейцев будет защищать голкипер Магнус Хелльберг. Именно он отыграл все матчи серии с ярославским «Локомотивом».

Ларс Бергер отказался входить в тренерский штаб сборной России

Норвежский лыжник и биатлонист Ларс Бергер рассказал, что с ним вели переговоры по тренерству в сборной России.По словам Бергера, в Минске за завтраком у него была приятная беседа с Владимиром Драчевым и Сергеем Чепиковым. Тем не менее норвежский спортсмен отметил, что на данный момент для него неактуально заниматься тренерской работой в России.

Рафаэль Арутюнян высказался против четверных прыжков в фигурном катании

Известный тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что не хочет видеть четверные прыжки в женском фигурном катании. На чемпионате мира в Сайтаме Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов, и Арутюнян отметил, что телосложение позволяет фигуристке разучивать сложнейшие элементы. Однако он не одобряет эту тенденцию, так как четверные очень травмоопасны для спортсменов. Арутюнян хочет, чтобы возраст перехода во взрослое катание был увеличен.

Маргарита Васильева сообщила, что провела сезон с астмой, но отказалась от терапевтических исключений

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о том, как провела сезон на Кубке мира с астмой, не имея при этом терапевтических исключений. Васильева заявила, что прошла все необходимые осмотры и ей подтвердили диагноз «Неаллергическая астма», который был поставлен ранее. Биатлонистка могла оформить разрешение на применение запрещенных препаратов, как и другие биатлонисты, имеющие астму, однако этого не сделала и пока обходится без запрещенных дозировок.