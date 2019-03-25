Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о выступлении команды в отборе на чемпионат Европы 2020 года.

Специалист заявил, что участие в чемпионате мира сборной России подарило государство, а на Евро ещё нужно попасть. «Мы настроены выкладываться в каждом матче», — цитирует слова Черчесова «Чемпионат». Тренер заявил, что команда должна не мечтать, а ставить перед собой цели.

Напомним, в предыдущем матче сборная России одержала разгромную победу над Казахстаном, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. До этого подопечные Черчесова потерпели поражение от Бельгии, матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, российская команда имеет в своём активе три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем матче россияне встретятся с Сан-Марино, игра пройдет дома 8 июня.

В группу I, помимо России, входят Бельгия, Казахстан, Кипр, Шотландия и Сан-Марино.