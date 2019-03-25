Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун выразил уверенность в том, что полузащитнику Денису Глушакову необходимо встретиться с болельщиками команды.

«Руководство «Спартака» должно организовать какую-то встречу Глушакова с лидерами болельщиков», — сказал Ковтун «Чемпионату». Экс-игрок добавил, что болельщикам нужно объясниться, а Глушакову — выразить свою позицию. По мнению Ковтуна, руководство красно-белых напрасно считает, что со временем ситуация разрешится сама по себе.

Напомним, вчера, 25 марта, стало известно, что фанаты «Спартака» устроили массовую акцию против Глушакова. На улицах Москвы появились растяжки, на которых Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака» в шутливых лозунгах. Все баннеры вывешены в местах неподалеку от офисов партнеров красно-белых.

Ранее «Фратрия» требовала продать Глушакова в другую команду. Фанаты заявляли, что Глушаков стал добиваться места в составе не по спортивному принципу, а создавая интриги внутри команды