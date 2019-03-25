Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от чемпионата мира, который завершился в японской Сайтаме. Российский дуэт завоевал серебряные медали, уступив лишь паре из Китая.

Морозов признался, что они с партнёршей остались довольны чемпионатом мира, потому что им удалось победить самих себя. «Сезон получился неоднозначный — то вверх, то вниз, такие качели», — приводит слова фигуриста ТАСС. Спортсмен считает, что на главном старте им с Тарасовой удалось собраться и выступить достойно, не опустив планку.

Морозов добавил, что пара понимает, в чем уступает соперникам. Перед стартом следующего сезона фигуристы будут работать над этим и постараются улучшить как сами программы, так и их подачу, чтобы у судей и зрителей складывалось другое общее впечатление.

Напомним, помимо Тарасовой и Морозова на пьедестал чемпионата мира поднялась ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт.