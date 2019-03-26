Петербургский фигурист Пётр Гуменник одержал победу на IX зимней Спартакиаде учащихся России 2019.

После короткой программы Гуменник занимал второе место, уступая ученику Этери Тутберидзе Даниилу Самсонову, однако после произвольной программе спортсмены поменялись местами. Гуменник выиграл соревнования с результатом 283,10 балла.

Самсонов, занявший второе место, набрал 264,01 балла. В произвольной программе фигурист допустил две ошибки на прыжковых элементах — на тройном акселе и четверном лутце. Однако стоит принять во внимание то, что Самсонову всего 13 лет, и он начал прыгать четверной лутц лишь в этом сезоне.

Третье место занял Илья Яблоков, набравший 246,43 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что в соревновании девушек победила ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова. В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных прыжка: лутц и тулуп. За произвольную программу фигуристка получила 176,90 балла, этот результат превысил мировой рекорд Алины Загитовой (158,50) почти на 21 балл. По сумме двух программ Трусова набрала 254,33 балла, это на 15,9 балла больше мирового рекорда Загитовой.