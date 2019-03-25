Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в презентации обновленного магазина Adidas. В ходе мероприятия специалист ответил на вопросы аудитории и дал совет для начинающего тренера.

«Совет для начинающего тренера? Главное — не влюбляться в футболистов…», — приводит слова Черчесова Sport24. «Вот Лешу (Миранчука. — прим.) я не люблю, но его левую ногу — очень», — пошутил специалист.

Напомним, в предыдущем матче сборная России одержала разгромную победу над Казахстаном, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. До этого подопечные Черчесова потерпели поражение от Бельгии, матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, российская команда имеет в своём активе три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем матче россияне встретятся с Сан-Марино, игра пройдет дома 8 июня.

В группу I, помимо России, входят Бельгия, Казахстан, Кипр, Шотландия и Сан-Марино.