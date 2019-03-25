Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, что команда хочет предложить сотрудничество восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле Эйнару Бьорндалену.

Чепиков сообщил, что команда нуждается в специалисте по технике передвижения на лыжах, а норвежцы считаются лучшими в этом компоненте. Специалист добавил, что СБР намерен пригласить Бьорндалена, однако сомневается, что норвежец согласится, так как ведет напряженную спортивную деятельность.

Чепиков отметил, что у СБР есть деньги на оплату работы титулованного норвежца. «Сейчас формируется спонсорский пул. Есть понимание того, как будет готовиться команда», — приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, ранее СБР предложил сотрудничество норвежцу Ларсу Бергеру, однако тот ответил отказом. По словам Бергера, в Минске за завтраком у него была приятная беседа с Владимиром Драчевым и Сергеем Чепиковым. Тем не менее норвежский спортсмен отметил, что на данный момент для него неактуально заниматься тренерской работой в России.