Бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк рассказал причину своего перехода в петербургский клуб из «Порту».

По словам Халка, он стремился получить новый вызов, а «Порту» нужна была финансовая помощь, и поэтому футболист ушел.

Халк, слова которого приводит O Jogo, признался, что сначала вместо него хотели продать двух других игроков, но не смогли.

Напомним, бразилец перешел в «Зенит» 2012-м году из «Порту». В составе сине-бело-голубых он выступал до 2016 года, после чего ушел в китайский «Шанхай СИПГ» за сумму примерно в 50 млн евро.

Вместе с петербургским клубом бразильский форвард становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России и Суперкубка страны.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Халк вспомнил об игре в России. По словам бразильца, по отношению к себе он чувствовал зависть со стороны русских игроков.