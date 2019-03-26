Петербургская фигуристка Софья Самодурова в понедельник вечером вернулась в Петербург после чемпионата мира в японской Сайтаме.

По информации телеканала 78, в аэропорту Пулково спортсменку встречали семья и поклонники.

Отмечается, Самодурова рассказала, что у неё накопилась усталость, но на отдых будет только один день.

16-летняя фигуристка заняла на чемпионате мира восьмое место. По словам спортсменки, в целом она довольна результатом.

Отметим, уже 27 марта россиянка начнёт подготовку к командному чемпионату мира по фигурному катанию, который состоится в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Японию, где на этой неделе поучаствует в ледовом шоу Stars on Ice.