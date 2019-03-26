Пользователи инстаграм вновь прошлись по российской фигуристке Евгении Медведевой, которая весь сезон вынуждена была отбиваться от нападок хейтеров в связи с переходом от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Напомним, накануне Медведева подвела итоги сезона, назвав его тяжелым. Она поблагодарила весь тренерский штаб за веру в нее и бронзовую медаль на чемпионате мира.

Фолловерам не понравилось, что среди благодарностей не оказалось «спасибо» для тренера, который ее вырастил.

«А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь ты поймешь,что это единственное настоящее, что в твоей жизни было. А не фальшивая бронза по чужой путевке», — написал один из юзеров.

Тутберидзе рассказала ранее, что не могла достойно порадоваться олимпийским медалям своих подопечных, поскольку в то время у нее умирала мать. Алина Загитова взяла золото, а Евгения Медведева — серебро Пхенчхана. Это и стало причиной скандала между Тутберидзе и Медведевой. Тренер заявила, что Медведева просила ее оставить Загитову в юниорках еще на год. Наставница лучших фигуристок России в недавнем интервью назвала уход Жени странным.