Президент UFC Дана Уайт нашел смысл в завершении карьеры Конора Макрегора.

Макгрегор объявил о завершении карьеры сегодня. Уходя, он пожелал успехов бывшим коллегам, а также пообещал всем Пина Коладу за его счет.

«У него есть деньги и его виски. Если бы я был им, я бы тоже ушел на пенсию», — прокомментировал Уайт.

Глава промоушена заявил, что ему было весело смотреть на Макгрегора.

«Он совершил невероятные вещи в этом виде спорта. Я счастлив за него и с нетерпением хочу увидеть его успех за пределами октагона», – сказал Уайт.

Напомним, последний свой бой Конор Макгрегор провел в титульном бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова 6 октября 2018 года, потерпев поражение в четвертом раунде техническим нокаутом. После боя Нурмагомедов самовольно покинул октагон и стал инициатором масштабной драки с участием представителей обеих команд. Также потасовка началась и внутри клетки.

Дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. Он много раз говорил, что хотел бы провести реванш с Нурмагомедовым, но тот отвечал отказом.